Causan problemas al utilizar canales como basureros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hay tres canales donde los vecinos siguen arrojando basura y originando problemas, son los de Las Minitas, de Las Víboras y el que está en el área de Villa Verde y Tierra Nueva, señaló Luis Fernando Pérez Pumarino.



El titular de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales indicó que hasta el momento no se ha multado a alguna persona por arrojar basura en los cauces, pero la sanción correspondiente es de 150 UMAS, equivalente a alrededor de 11 mil 300 pesos.



En Hermosillo hay un total de 84 canales y arroyos, donde se realizan trabajos de limpieza dos veces año con el objetivo de ser correctivos y preventivos por la época de lluvias.



Señaló que en conjunto con otras instancias como la Unidad de Protección Civil y la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología se llevan a cabo estas acciones.



"Se actúa para la limpia de los canales con estas dependencias para evitar cualquier obstáculo que pueda ocasionar alguna inundación o pueda detener el flujo de estos canales, seguimos el trabajo permanente durante las lluvias", comentó.



El área de Sanidad y Limpia se encarga de la limpieza de los cauces y cuenta con un equipo de 120 personas, las cuales realizan estas actividades antes, durante y después de las lluvias.



La totalidad de los canales suma 105 kilómetros de longitud y reciben trabajos de mantenimiento con maquinaria pesada de Cidue.



TIRAN DE TODO



Los principales objetos que se encuentran dentro de los canales son: Basura, que los mismos vecinos u otras personas arrojan, llantas, artículos en desuso como refrigeradores y otros muebles viejos, detalló.



"Exhortamos a los hermosillenses a evitar arrojar basura en la vía pública, debido a que esta puede terminar en los diferentes canales y alcantarillas, las cuales si se tapan pueden provocar una inundación", dijo,



Pérez Pumarino destacó que durante los días en los cuales se han presentado lluvias los cauces han cumplido su función debido a que recibieron el mantenimiento necesario por parte de las autoridades.



Agregó que las actividades como Llantatón y las Jornadas de Descacharre han funcionado para evitar que los habitantes de la ciudad depositen la basura o artículos que ya no necesiten en predios baldíos, casas abandonadas o canales.



Además se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Salud para llevar a las colonias estas actividades para evitar la contaminación de los espacios.



SE QUEJAN VECINOS



Vecinos de colonias como Coloso Bajo e Y Griega manifestaron que la limpieza de canales no se realizó este año debido a que se encuentran en malas condiciones, algunos de ellos con basura y agua encharcada en su interior.



Christian Martínez, de la colonia Y Griega, señaló que constantemente tiene problemas de mosquitos, debido a que durante estos meses es cuando se presentan las lluvias y se genera el encharcamiento de agua.



"Hay una parte que está embovedado pero por este lado no terminaron y es de siempre que una vez que inician las lluvias haya muchos moscos, es muy molesto porque no se puede estar en paz", apunó.



Bolsas de basura, botellas, escombro, maleza y llantas, son algunos de los artículos que se encuentran en dicho canal, el cual es un dolor de cabeza para los vecinos, comentaron.



Mientras que en la colonia Coloso Bajo indicaron que desde el año pasado no se realiza la limpieza del canal, el cual cuenta con maleza bastante crecida y agua sucia en su interior.



Además de estos problemas, también se generan malos olores por el estancamiento de las aguas y la basura que se ha arrojado en el.



Carlota Ávila, quien desde hace más de 50 años vive en la colonia, comentó que algunas personas de la colonia lo utilizan de basurero, ya que arrojan desde basura de las casas hasta perros muertos.



"Tienen meses que no lo limpian, el zacate está muy alto y huele muy feo cuando hace mucho calor, además se hace un mosquero que no se puede con el, otros vecinos han pedido que lo limpien pero no han venido", agregó.