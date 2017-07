Ponen sabroso negocio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de oportunidades de empleo para personas adultas les dio a los esposos Pérez Noriega la idea de emprender su propio negocio y desde hace dos años se dedican a la venta de aguas frescas.



Luis René Pérez se iba cada temporada a Estados Unidos a trabajar, pero con la edad, la diabetes y la situación migratoria, los viajes se volvieron más complicados y decidió tener su propio negocio.



"Antes me iba a Estados Unidos a trabajar, pero se complicó y a mí ya no me dan trabajo, ya estoy ruperto y como están las cosas ahorita ya no podemos irnos, si me dan trabajo es de velador", platicó Luis Pérez.



Desde hace dos años junto con su esposa María Luisa Noriega comenzaron a vender aguas frescas de frutas sobre el bulevar Ignacio Salazar casi esquina con Quiroga, pero hace pocos meses les surgió la idea de colocarse en la carretera de San Pedro El Saucito.



"En Semana Santa comenzamos a vender aquí y de martes a sábado por el Ignacio Salazar, el domingo hay mucho movimiento y vive un hijo aquí en San Pedro". Comentó María Luisa.



Cada domingo aprovechan la visita a su hijo y venden aguas frescas de "El Viejón" para saciar la sed de visitantes de los pueblos y la ciudad a un costado de esta carretera.



"Ya estoy ruperto, mi esposa se dedicaba al hogar y ahora nos pusimos a vender, mi nieto me dice así ‘viejón’ y por eso le pusimos ese nombre a las aguas", recalcó.