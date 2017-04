Municipio debe atender problema de aguas residuales del Poniente: Conagua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El agua que se encuentra dentro de las antiguas graveras ubicadas en Vado Del Río y bulevar Quiroga son aguas residuales provenientes de drenajes en Hermosillo, por lo que autoridades municipales deben dar una solución al problema, indicó Mario Arce.



El titular de Agua Potable y Drenaje de la Comisión Nacional del Agua en Hermosillo señaló que a pesar de ser un terreno perteneciente a la federación, los residuos que se encuentran en dicho lugar son por parte de la ruptura de un colector perteneciente a Agua de Hermosillo.



"El manejo de las aguas es de Aguah, hay una delimitación de la zona federal, antes era un río y se tomó registro para que se considere zona federal, pero el agua que está ahí no la genera Conagua", explicó.



Manifestó que dichos residuos es por parte de los drenajes de la ciudad que eran depositados pero, debido al crecimiento en el área Poniente de la misma, no se pensó en las repercusiones que podría tener.



Vecinos de la colonia Villa Bonita, Montecarlo y aledañas manifestaron que desde hace varios años se han quejado de los malos olores y la gran cantidad de mosquitos, problema ocasionado por las lagunas de oxidación.



"Personalmente yo no he denunciado, pero sí he sabido que el grupo de vecinos ya ha informado a las autoridades para que hagan algo al respecto, el olor se vuelve insoportable", comentó Luz Celis, residente de la colonia Villa Bonita.



Javier Félix, vecino del sector, indicó que a pesar de que se realizan jornadas de fumigación en ocasiones no es suficiente debido a la gran cantidad de insectos que hay en la zona.



"Sí vemos que a veces pasa el carro fumigador pero muy de vez en cuando", comentó, quien además afirmó que dicho servicio debería de ser prestado con mayor frecuencia debido al problema que enfrentan.



José Luis Villa, residente de una colonia aledaña a las lagunas de oxidación, comentó que constantemente las familias tienen que tratar el problema de moscos, ya que es común que cada temporada deban estar pendientes de no adquirir alguna enfermedad.



El hermosillense comentó que sí han acudido autoridades al sector pero no se les da una solución definitiva.



"Vienen sin que pongamos un reporte pero si se debe poner mucha atención a ese problema porque es una plaga que se hace en el verano, es insoportable porque las casas siempre deben tratar de mantenerse cerradas y aún así hay presencia de mosquitos en el lugar", dijo.