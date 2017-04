Extrañan la fuente del Jardín Juárez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace más de un año la fuente ubicada en el Jardín Juárez en el Centro de la ciudad está sin funcionar, y algunos comerciantes de los alrededores comentaron que en ocasiones las personas utilizan dicho espacio para arrojar basura.



Un vecino, quien omitió su nombre, señaló que antes de que dejara de funcionar la fuente "lavacarros" acudían a surtirse de agua para realizar su trabajo, por lo que algunos comerciantes piensan que ese fue el motivo por el que dejó de ser encendida.



"Creo que ya no la prenden porque hubo fuga de agua y no duraba estancada, eso fue lo que oí, una vez vinieron unas personas que no son del Ayuntamiento a ver lo de la fuente y me comentaron sobre eso", dijo.



José Rivera, vendedor de paletas, mencionó que constantemente se ven personas en situación de calle que van y se meten a la fuente a dormir e incluso a hacer sus necesidades.



"Sí se ven trabajadores que andan juntando la basura, pero creo que deberían de poner más atención a este lugar porque aquí viene gente sin negocio por puro ocio, muchos vagabundos se ven a todas horas, sobre todo por las noches", comentó.