Llama a cuidar el consumo de energía eléctrica

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Antes de que entre el subsidio de verano por el cobro de energía eléctrica el kilowatt cuesta 2.84 pesos en un consumo mayor a 400 kilowatts al mes, por lo que el cobro del recibo aumenta un 300% de una factura a otra, indicó el presidente de la Unión de Usuarios.



Ignacio Peinado Luna señaló que el inicio del subsidio es el 1 de mayo y culmina el 31 de octubre, por lo que a algunos ciudadanos se les aplica este beneficio durante los primeros 15 días de dicho mes y no el día primero.



"Nos cuesta todavía el kilowatt a precio de invierno aun cuando esto se pueda compensar y termine el 15 de noviembre, pero todos aquellos usuarios que prendan sus aparatos de refrigeración verán una repercusión agresiva en su facturación", comentó.



Alrededor de 50 quejas semanalmente llegan a la Unión de Usuarios por aumento en el recibo de la luz, por lo que exhortó a las personas a cuidar su consumo cuando aún no está vigente el subsidio.



Recomendó evitar el encender los aparatos, utilizar ventiladores, abrir ventanas, así como dar mantenimiento y servicio a aparatos y filtros para que la vida útil mejore, debido a que en caso de no hacer esta limpieza puede consumirse mayor energía.



Además, en caso de que se encienda se recomienda hacerlo a 24 ó 25 grados, debido a que al poner el aparato con menos grados se consume más y se fuerza el aparato.