Se encuentran a oscuras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Álvaro Obregón solicitaron la reparación del alumbrado público sobre las calles Juan José Aguirre y Cuba, el cual es deficiente desde hace más de dos meses.



Carlos Valencia Hernández, comerciante de la comunidad, dijo que la falta de iluminación en las vialidades ayudan al registro de actos de robo en ese sector de la ciudad.



"Sabemos que no es una colonia segura, pero con la falta de luz está peor porque así es más fácil para los ratas".



"Tenemos rato batallando con la luz, este problema no es reciente porque hay veces que la arreglan pero se vuelve a ir".



Ofelia Torres Ceballos, transeúnte del lugar, comentó que se requiere urgente atención al reporte pues los habitantes del área temen el incremento de actos vandálicos tras la falta de iluminación.



"Habemos muchas personas adultas que a veces nos quedamos solas por las noches y no podemos dormir, por cualquier ruido me despierto con el miedo de que se meta alguien a robar", expresó.