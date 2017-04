Sufren por gran cantidad de mosquitos y malos olores

información relacionada Afecta plaga de mosquitos al Poniente de la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Villa Bonita, Montecarlo y aledañas manifestaron que desde hace varios años se han quejado de los malos olores y la gran cantidad de mosquitos, problema ocasionado por las lagunas de oxidación.



"Personalmente yo no he denunciado, pero sí he sabido que el grupo de vecinos ya ha informado a las autoridades para que hagan algo al respecto, el olor se vuelve insoportable", comentó Luz Celis, residente de la colonia Villa Bonita.



Javier Félix, vecino del sector, indicó que a pesar de que se realizan jornadas de fumigación en ocasiones no es suficiente debido a la gran cantidad de insectos que hay en la zona.



"Sí vemos que a veces pasa el carro fumigador pero muy de vez en cuando", comentó, quien además afirmó que dicho servicio debería de ser prestado con mayor frecuencia debido al problema que enfrentan.



José Luis Villa, residente de una colonia aledaña a las lagunas de oxidación, comentó que constantemente las familias tienen que tratar el problema de moscos, ya que es común que cada temporada deban estar pendientes de no adquirir alguna enfermedad.



El hermosillense comentó que sí han acudido autoridades al sector pero no se les da una solución definitiva.



"Vienen sin que pongamos un reporte pero si se debe poner mucha atención a ese problema porque es una plaga que se hace en el verano, es insoportable porque las casas siempre deben tratar de mantenerse cerradas y aún así hay presencia de mosquitos en el lugar", dijo.



FALTA RESPUESTA



La responsabilidad directa es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), pero hasta ayer no había respuesta de cómo atacarían el problema.



Mientras que se buscó respuesta por parte de la Comisión Nacional del Agua en Sonora y se espera que hoy dé su posicionamiento al respecto de esta situación.



También se buscó la versión del Sector Salud para que explicara qué tipo de problema pueden dar los moscos, pero tampoco hubo respuesta.