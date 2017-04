Afecta plaga de mosquitos al Poniente de la ciudad

información relacionada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una plaga de mosquitos apareció al Poniente de la ciudad, lo que molesta y prende los focos rojos en los residentes de las colonias del sector, quienes sufren el mismo problema cada verano.



La situación es ocasionada por las lagunas de oxidación en Paseo Río Sonora y bulevar Quiroga, cercanas a los fraccionamientos Los Lagos, Villa Bonita y Montecarlo, entre otros.



Este problema se vuelve más grave aún con la temporada de lluvias y las altas temperaturas, debido a que los malos olores son más fuertes durante las horas del calor, mientras que el problema de insectos se vuelve casi insoportable por las noches.



La molestia no es nueva, el 22 de septiembre del año pasado se denunció el mismo escenario: Olores fétidos insoportables afectaron al mismo sector.



En ese entonces el colector de 72 pulgadas ubicado al Poniente de la ciudad, que recibía la mitad de las aguas residuales que se generaban en la ciudad, se colapsó por las lluvias que dejó el "Newton", según Agua de Hermosillo.



FALTA RESPUESTA



Luz Celis, habitante de la colonia Villa Bonita, manifestó que el comité de vecinos han hecho llamados a la autoridades para que resuelvan el problema pero no ha habido respuesta al respecto.



"Personalmente yo no he denunciado, pero sí he sabido que el grupo de vecinos ya ha informado a las autoridades para que hagan algo al respecto, el olor se vuelve insoportable", comentó



La gran cantidad de lo mosquitos que hay en el sector se debe a el agua que se encuentra estancada en dichas lagunas.