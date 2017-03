Con la vocación de servir

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con su vocación de servicio, el señor Miguel Rendón Durán, de 66 años de edad, se ha encargado de contribuir desde sus inicios en el comedor Betania, el cual le brinda alegría en su vida.



El hermosillense relató que durante su vida ha laborado en Los Mochis y Nogales, pero al encontrarse con el comedor Betania descubrió un nuevo sentido en sus días.



"Tengo mucho ayudando, a mí me invitó una señora al comedor, yo vine, conocí y me quedé, me quedé porque me gusta mucho ayudar a la gente.



"Trabajé en un hospital en Los Mochis y en Nogales trabajé en un restaurante lavando platos", comentó.



Actualmente acompaña a los voluntarios del lugar cada martes y jueves para ayudar a los encargados a dar el alimento a quienes más lo necesitan.



FUNDADO PARA SERVIR



Para brindar el alimento a personas en situación vulnerable, personas sin hogar, familias humildes y/o personas enfermas, se conformó el Comedor Betania, de la Capilla del Carmen.



Carmen Julia Gutiérrez Cajigas, miembro de la iglesia, detalló que desde hace un año se creó el lugar gracias al cual ayudan en colonias donde radican familias de escasos recursos y a personas en situación de calle.



"El martes llevamos a familiares que más necesitan de La Matanza, damos caldos y los jueves ya se prepara algo más seco como arroz con picadillo o alguna comida más preparada aquí en el comedor", detalló.



Son alrededor de 120 personas las beneficiadas gracias a los alimentos que preparan, precisó, esto para evitar que los más necesitados sufran hambre.