Bloquean paso de la Línea 11

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para evitar el libre tránsito de una línea de transporte urbano, vecinos de la colonia 22 de Septiembre desde hace varios meses colocaron basura y escombro en medio de la calle Leopoldo Ramos y República de Guatemala.



"Y es que no es sólo que no queramos que el camión pase por aquí, sino que son varios factores: Primero, hay una alcantarilla que cuando pasan camiones pesados la destrozan y se hace una fuga muy fea y duran semanas para venir a arreglarla", expresó una vecina.



El deterioro del pavimento es otro de los problemas que ocasiona que el transporte de la Línea 11 transite por ese lugar, además del peligro que aseguran los vecinos que corren cada vez que el camión pasa por el lugar, ya que siempre va con exceso de velocidad.



Los habitantes del lugar no quisieron proporcionar sus datos personales por temor a represalias por parte de las autoridades, pero invitan a personal del Ayuntamiento a que acuda con ellos para explicarles la situación y poder llegar a un acuerdo.



"Ya tenemos mucho tiempo con la calle cerrada y nadie ha venido, ni siquiera los del Ayuntamiento se han dado cuenta, decidimos cerrar porque esta calle ni siquiera es la ruta de los camiones, decidieron pasar por aquí de buenas a primeras porque la calle por donde deben de ir (Enrique Quijada) la tienen destrozada y no quieren que se les dañe el camión", agregó la reportante.



Entre las cosas que solicitan los colonos se encuentran los reductores de velocidad así como el cambio de la ruta, ya que los camiones circulan a una velocidad mayor a la permitida, según expresaron.