Causa consternación muerte de migrante

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran consternación entre la comunidad migrante del ejido La Victoria causó la inesperada muerte de Carlos, quien apoyaba en las labores del Grupo Humanitario Mateo 25-35 y que al parecer se arrojó a las vías del tren cuando éste se encontraba en marcha.



El sacerdote José Gilberto Lezama Rodríguez, fundador del comedor para migrantes localizado en esa localidad, lamentó la muerte del hombre que desde hace dos meses llegó al Grupo Humanitario y se integró rápidamente mientras encontraba trabajo.



"Era de los mismos migrantes, él me ayudaba y le acababa de pagar un trabajo que me había hecho de albañilería, y acababa de desayunar unos chilaquiles, y hasta le dije que si le hacía unos huevitos porque no se había llenado y me dijo que sí, es muy lamentable, estaba muy bien", externó.



EL REPORTE



Fue alrededor de las 11:30 horas de ayer cuando se reportó que en las vías del ferrocarril, a unos cuantos metros de la calle Salamanca, sobre la calle Benjamina, en el ejido La Victoria, se encontró el cuerpo de una persona la cual había sido arrollada por el tren.



Al llegar al lugar, algunos migrantes reconocieron el cuerpo de su compañero tirado a un costado de las vías, sobre los durmientes, quien según la información recabada en el lugar, el hoy occiso era originario del estado de Sinaloa y rentaba un cuartito justo al frente donde perdió la vida.



El padre Lezama, uno de los pocos amigos con los que contaba el hoy occiso, comentó que las autoridades dedujeron que Carlos se había quitado la vida, ya que entre las pertenencias que traía se le encontró una carta póstuma dirigida a sus familiares.



"Al parecer dejó una carta póstuma, por la evidencia que hubo no lo asaltaron...", dijo.



porque traía el dinero que le había pagado, y hubo testigos que me dijeron que se había arrojado, cuando desayunó al ratito escuché el tren, pero es muy normal aquí, y al ratito me avisaron que Carlos estaba tirado en las vías del tren", relató.



Al lugar llegó personal de la Policía Estatal Investigadora y Periciales, quienes dieron fe y legalidad de los hechos, y ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley y determinar las causas que ocasionaron su deceso.