Establece "Maloro" acuerdos con los bomberos inconformes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una primera inversión de 2.5 millones de pesos en equipamiento, la creación de 28 nuevas plazas y 30 nivelaciones salariales, anunció el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, a los bomberos, con quienes se reunió la mañana de este jueves en la base centro de esta institución.



El munícipe llegó a la Estación de Bomberos en punto de las 08:00 horas tal como se comprometió con ellos hace una semana, y su primera declaración fue un reconocimiento de que las carencias que han enfrentado por años no pueden ni deben continuar, pero también no es justo crear falsas expectativas.



"Vengo a hablarles con la verdad, decirles lo que sí podemos hacer este año y lo que no", refirió.



Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Jorge Andrés Suilo Orozco, y Guillermo Moreno Ríos, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, el munícipe les enunció lo que la Comuna estuvo trabajando desde diciembre para que quedara establecido en el presupuesto de este año.



"Me queda muy claro, y yo aquí mismo se los dije, las condiciones en que está el Departamento de Bomberos no son las idóneas y no van a seguir así", dijo, al precisar que la inversión inmediata, este mismo mes, en equipamiento, será de 2.5 millones, tal como se tenía programado desde que se votó el presupuesto 2017.



CASO ISSSTESON



Con respecto a la queja por lo que consideran una cobertura y servicio insuficiente por parte del Isssteson a los "apagafuego", así como el tema de los plazos laborales para las jubilaciones, "Maloro" reiteró que estos asuntos exceden la esfera municipal pero se comprometió a hacer las gestiones necesarias ante el Congreso del Estado para ello, en alianza con el Patronato de Bomberos de Hermosillo y en el corto plazo a encontrar formas de apoyarlos.



Allí mismo les informó que en breve habrá un relevo en el Patronato del Cuerpo de Bomberos.



Tanto el vocero de los Bomberos, Jesús Díaz, como el munícipe hermosillense coincidieron en que el origen de las carencias no datan de un año a la fecha sino de décadas y su solución depende de disponibilidad de recursos, no de falta de voluntad.