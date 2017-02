"Recolecta" energía y ganas de vivir

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Doña María Pomposa Deras González, se dedica a la recolección de material de reciclaje y a diario sale a las calles de Hermosillo a trabajar para poder comprarse "sus cositas", según dijo.



La originaria del estado de Michoacán, platicó que desde hace 20 años llegó a Hermosillo para quedarse, y actualmente vive en compañía de su hijo y su nuera en la colonia Tirocapes, al Surponiente de la ciudad, pero asegura que no se siente a gusto y solicita apoyo para vivir en algún otro lugar.



Doña Pomposa agregó que uno de los problemas es que ella lleva a la casa las cosas que recoge en la calle, y al parecer eso hace molestar a su nuera, pero explicó que no puede dejar de trabajar porque con el dinero que gana se compra tortillas para llevar a la casa y no sentirse "arrimada".



"A veces los vecinos me llevan un platito de comida, pero mi hijo se enoja porque dice que ando pidiendo, pero si él no puede darme tengo que buscarle. El otro día me corrió a una vecina que me llevó un bocadito porque no quiere que me den nada, pero si no llevara la vida que paso pues no pidiera", externó.



Desde muy temprano doña Pomposa, como es conocida por los vecinos, sale todos los días a caminar para buscar botellas de plástico principalmente, las cuales las junta en un saco de material de rafia y las vende en la recicladora a cinco pesos.



Destacó que tuvo ocho hijos en total, pero cuatro de ellos ya fallecieron, dos de sus hijas viven en Sinaloa, uno más en Michoacán y el cuarto vive con ella.



Si desea apoyar a María Pomposa, puede dirigirse directamente a su domicilio ubicado en el callejón Santa Rita, número 7, en la colonia Tirocapes, ya que no cuenta con teléfono celular.