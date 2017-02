Montón de basura ya tiene siete meses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace siete meses se registra acumulación de basura en la calle Manuel M. Diéguez y San Antonio, en la colonia El Llanito, la cual afecta la sanidad de la comunidad y en ocasiones obstruye el tránsito vial por el sector.



Valentín Grijalva Zepeda, quien labora en el sitio, comentó que el problema persiste tras el registro de personas que arrojan desechos en el lugar.



"Nos molesta mucho porque hay días que les da por tirar mucho cochinero o animales muertos y huele muy mal, es un cochinero que nunca he visto exctamente quien lo tira, también pasan camiones de basura y no levantan nada", comentó.



Alonso Montes, empleado del lugar, señaló que los desechos, animales muertos y en ocasiones escombro, ha originado que automovilistas estén a punto de sufrir percances viales pues la basura ha alcanzado dimensiones que cubren la mitad de la calle San Antonio.



"He visto dos veces que los carros casi chocan porque tratan de sacarle la vuelta al basurero, es que ha llegado a estar más basura acumulada que hasta los carros batallan para pasar", dijo.