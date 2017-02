Exhortan a eliminar privilegios de funcionarios

HERMOSILLO, SONORA(GH)

A realizar acciones legislativas para eliminar privilegios y abrogar las Reformas Estructurales exhortó ayer la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, en respuesta a las demandas ciudadanas.



El diputado Rodrigo Acuña dio lectura al documento en el que entre otros puntos se solicita eliminar las pensiones vitalicias a ex presidentes de la República, senadores, diputados, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n.



Se pide además eliminar los impuestos que se aplican a los sueldos de los trabajadores, desaparecer la figura de los legisladores plurinominales y reducir el nu´mero de diputados y senadores del Congreso de la Unión.



Acuña Arredondo declaró que dicho exhorto es en cumplimiento a seis de los puntos contenidos en el pliego petitorio presentado por el movimiento "No al Gasolinazo".



"Aunque son temas que no están dentro de nuestro ámbito sino del Congreso de la Unión, nosotros nos encargamos de transferir estas demandas de la gente hasta esa instancia", señaló el legislador.



El diputado reconoció estar de acuerdo en varios puntos, como eliminar pensiones y reducir el número de plurinominales, pero también señaló que en lo que más se tiene que trabajar es en temas anticorrupción y de impunidad.