Piden detener construcción de muro divisor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Urbi Villa del Rey sección Almendros se manifestaron fuera del Palacio de Gobierno para oponerse a la construcción de una barda solicitada por otra sección del fraccionamiento.



Acompañados de pancartas y una lona, los habitantes de este lugar mencionaron que están en contra de esta construcción, pues más que beneficiar, afectaría a gran parte de los vecinos y bloquearía una vialidad.



María Balbaneda, habitante de la sección Almendros, indicó que hay desacuerdo entre residentes de esta sección y de la Sección 1, pues mientras estos últimos cuentan con permiso para la construcción, los otros vecinos se oponen.



"Los señores dicen que por robos, eso en todas partes existen, es un fenómeno social y no nada más con bardas lo vamos a detener, la barda debieron haber visto los pros y contras, están afectando a más gente y sobre todo a los niños", añadió.



Desde hace unos meses los residentes de la sección 1 solicitaron un permiso para construir una barda como medida de seguridad ante los constantes robos que se han presentado, pero no se ha logrado construir debido al descontento de algunos vecinos.



Quienes se oponen aseguraron que la barda afectaría el tránsito de los vehículos, ya que quedarían "encajonados", además que bloquearía las salidas de las escuelas aledañas a la zona.



"Los niños de las escuelas tienen las salidas de emergencia por la vialidad que nos están cerrando, no están midiendo los factores de riesgo, estamos quedando encajonados, están privatizando el parque", mencionó.



En días anteriores el director de Desarrollo Urbano de la Cidue, Francisco Eduardo Carrasco García, explicó que para que se realice la obra debe haber acuerdo entre ambas partes, pues se trata de una construcción privada.