Ven especialistas problemas en el estudiante bromista

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La movilización y el temor de los padres de familia, así como el de autoridades escolares y de la Policía, se debe principalmente a la sensibilidad de las personas, luego de los hechos ocurridos en Monterrey, explicó Sergio Oliver Burruel.



El presidente y fundador de la Asociación Sonorense de Sicología Aplicada (ASPA) manifestó que el hecho ocurrido en Hermosillo sin duda forma parte de la resaca, sin embargo, también puede deberse a las necesidades emocionales del menor que hizo la broma.



"Ahorita a los jóvenes les gusta mucho llamar la atención porque tienen necesidades emocionales, porque lo que no reciben en su casa, lo buscan en otra parte", precisó, "es una especie de mecanismo de defensa, de compensación".



Puntualizó que también existe un libertinaje digital de gran magnitud, en el sentido de que no se tiene control sobre el uso que las nuevas generaciones dan a las redes donde interactúan.



"Actualmente andan buscando ‘haber qué onda’, qué hacen, con qué se divierten, con qué llaman la atención, porque hay una carencia de ello en su etapa de vida y las opciones que tienen a su alrededor son insuficientes para ellos", destacó.



REQUIEREN PAPÁS DE APOYO



El sicólogo externó que los padres de familia están preocupados ya que conocen el alto riesgo en el que están sus hijos, pero no saben qué hacer, por lo que requieren de apoyo profesional para sacar adelante a sus descendientes.



"Para empezar debe haber mucha comunicación", enfatizó, "que los padres sean capaces de preguntarles cómo les fue, cómo se sienten, qué aprendieron o quiénes son sus amigos, todas esas ‘cursilerías’ son muy importantes para fortalecer el vínculo".



Añadió que un menor que ve las acciones como un reto para poder probarse a sí mismo y pertenecer a un grupo, puede convertirse en alguien muy peligroso, tal como sucedió en el colegio regiomontano.



SIN PARÁMETROS



El experto en sicología infantil, Leonardo Aguirre, expuso que no existe un parámetro que pueda definir los motivos que llevaron al alumno a realizar dicha broma al plantel escolar, sin embargo podría ser por falta de conciencia social.



"Esto tiene que ver con la empatía, el conocimiento de la situación y evitar caer en alguna imprudencia, obviamente hacer una broma de este tipo es irse al extremo", describió, "es un adolescente que no tiene conciencia social o carece de ella".



Subrayó que lo más probable es que el joven tenga algún tipo de historial, como un patrón de problemas en la escuela que lo lleven a ser señalado o clasificado, y por tanto necesite de la ayuda de un sicólogo.



"Es muy importante empezar a trabajar en ello, aquí es donde entra un sicólogo, pues necesita estimular habilidades sociales para crear consciencia social. Puede ser algo grave cuando empieza a caer en imprudencias serias, como llegar a la violencia o este tipo de bromas", acentuó.