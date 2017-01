Sicosis en secundaria por mensaje de alumno en el Facebook

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una sicosis entre padres y alumnos de la secundaria técnica 12 ocurrió ayer por la mañana, luego de que en días pasados circulara en redes sociales la amenaza de un supuesto tiroteo.



Desde el pasado viernes en redes sociales había circulado un mensaje de un alumno sobre un supuesto tiroteo, por lo que algunos padres optaron por no llevar a sus hijos, mientras que otros los recogieron antes de terminar las clases.



Alrededor de las 09:30 en la secundaria ubicada en la colonia Las Quintas elementos de la Policía Municipal atendieron el llamado de padres y maestros para realizar una operación mochila.



Alumnos del plantel comentaron que en el mensaje publicado en Facebook por un alumno de tercer año, aseguraba que haría un tiroteo en la escuela, lo que generó una sicosis entre los padres.



"Yo vi el mensaje en Facebook y se lo enseñé a mi mamá, luego anduvieron mandando la misma publicación por grupos de WhatsApp y algunos no fueron a clases, cuando estábamos en la escuela hicieron operación mochila", platicó un alumno.



ALERTA DE PAPÁS



Luego de los hechos suscitados en días pasados en la ciudad de Monterrey, los padres de familia se mantenían alerta, pues el mensaje que publicó el alumno de la secundaria 12 era el mismo que el joven de Monterrey.



Según algunos alumnos y padres, el joven involucrado no asistió a clases y la noche del domingo había publicado en su cuenta de Facebook que se había tratado de una broma y se disculpaba.



Una madre de familia, quien omitió su nombre, aseguró que aunque se trate de una broma, sí los pone en alerta, por lo que afirmó es necesario que los padres estén al pendiente de lo que se publica en redes sociales.



"Es alarmante esta situación, empezaron a mandar información sobre la publicación y el muchachito, hay diferentes opiniones, dijeron que era broma, pero yo sí me alarmé, para ser broma es bastante pesada", comentó.



HACE EL LLAMADO



El secretario de Educación, Ernesto de Lucas hizo un llamado a la sociedad a ser responsables en el uso de las redes sociales y evitar compartir información que pudiera ser falsa o que genere sicosis.



Invitó a los padres de familia a estar pendientes de lo que comparten los hijos, que la "operación mochila" comienza en casa y a las instituciones educativas a que se privilegien las clases.Hasta anoche se desconocía qué pasaría con el estudiante, ya que no se había definido; la SEC, exhortó a que se denuncien este tipo de casos que circulan en redes sociales a las instancias correspondientes.