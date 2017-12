Reducen unidades de transporte urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por periodo vacacional disminuyó desde el pasado 21 de diciembre la flotilla de unidades en la ciudad, ya que se previó la reducción de pasajeros, comunicó la Dirección de Transporte.



El delegado de Transporte en Hermosillo, Daniel Ocobachi, anunció que el servicio seguirá, pero con un ajuste en los horarios durante las festividades, donde el inicio de la jornada será a las 06:15 horas y concluirá a las 21:00 horas.



La Dirección de Transporte informó que la delegación designó un grupo de inspectores para verificar y garantizar que los usuarios reciban el traslado hasta sus colonias durante estas fechas.



Desaprueba medida



El vocero de Vigilantes de Transporte, Alfonso López Villa, comentó que no está de acuerdo con la disminución de las unidades, pues por las fechas hacen falta más camiones debido a la cantidad de gente en las calles.



"Faltan camiones, y ahora quitando más, y es que hay un faltante significativo de unidades, no hay congruencia entre lo que se están haciendo y la cantidad de personas en la calle, no tengo palabras, probablemente la semana que entra esté más vacío, pero esta no, los camiones hacen falta", aseveró.



López Villa recalcó que a pesar de que baje el número de usuarios, no deberían de disminuir las unidades de transporte, pues el beneficiario aclama más líneas para no viajar tan aglomerados.



Transportes no especificó cuántas unidades retiraron.