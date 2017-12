Provocan baches tránsito lento por la calle Tamaulipas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Manejar a vuelta de rueda se ha convertido en una rutina para los conductores que transitan la calle Tamaulipas, en la colonia Country Club, donde vecinos aseguraron que se debe a los baches.



El mayor problema se localiza entre las calles Ramón Corral y Antonio Villareal, donde los baches cada vez se hacen más grandes y profundos, según testimonios de vecinos de la calle.



Francisco Sotomayor, residente de la colonia, comentó que también es un problema poder transitar a pie debido a la inestabilidad en la que se encuentra el pavimento.



"Aquí pasar es difícil, es que no está bien echado el asfalto y ahí te andas doblando el pie, los automovilistas tienen que andar a vuelta de rueda por aquí porque si van recio se ponchan o le meten buenos golpes a sus carros", aseveró.



Los baches del lugar han llegado a causar choques menores y esto ha llegado a preocupar a los vecinos pues aseguraron que es peligroso el estado de la vialidad, más por estar cerca de una escuela primaria.



"Dos que tres sí han llegado a chocar pero no ha pasado nada y todo por el hecho de querer sacarle la vuelta a los baches, creo que se debería de hacer algo porque sí están peligrosos, la calle no debe de estar así porque aquí hay una escuela y es muy transitada la calle", mencionó Cruz Silva, vecina afectada.



Los colonos, preocupados por el estado de la calle Tamaulipas, solicitaron el recarpeteo de la vialidad, pues aseguran que con el paso de los carros los baches se hacen más grandes y se pone más peligroso.