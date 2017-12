Es un problema muy frecuente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace siete días una fuga de agua potable surgió en la calle Gastón Madrid, en la colonia El Mariachi, donde vecinos afirman que es muy constante que el problema surja.



Emilia Castañón, vecina de la colonia, comentó que es mucha el agua que se ha desperdiciado durante la semana, donde el líquido ya tiene marcado el camino cada vez que corre.



"Es una lástima que tanta agua se esté tirando de ese modo y uno no pueda hacer mucho por repararla; es muy frecuente que salgan fugas aquí y como ven esta ya tiene su caminito por lo mismo, porque a cada rato está dando lata este brote", comentó.



Algunos de los vecinos aseguraron que el constate brote de la fuga y de otras en la colonia se debe al sistema de tuberías en la zona, el cual ya necesita ser cambiado.



"A cada rato hay fugas en la colonia, yo creo que las tuberías ya no funcionan como deberían, ya cumplieron su tiempo de vida útil y es necesario que las cambien porque, si no, al ratito van a salir más y este problema se va a agravar" aseguró Maximino Ortiz, residente afectado.



La fuga, localizada entre las calles Agustín de Iturbide y Zoila Reyna de Palafox, ha provocado molestias a los vecinos, quienes solicitaron su inmediata reparación a Agua de Hermosillo, pues aseguraron que es mucha el agua que se ha tirado y que se desperdicia cada día.