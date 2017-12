Entrega Casa Ley donativo de 500 cobijas a DIF Sonora

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde pequeño, relata Juan Manuel Ley Bastidas, su padre le enseñó a ser agradecido por lo que se logra tener; es por ello que para ayudar a las personas más vulnerables, en esta ocasión ante la temporada de frío, donó 500 cobijas a DIF Sonora.



"Eso es algo que personalmente siempre he tenido presente y siempre he tratado de vivir en función de esos valores, y es por eso que trato, en la medida de lo posible, de traer a mis hijos para que aprendan desde chicos que no solamente es producir.



"Claro, se tiene que producir para poder dar, pero también, una vez que se produce, tenemos una responsabilidad social en el poder dar y apoyar a los más necesitados", acentuó el director general de Casa Ley.



Explicó que está muy agradecido con los clientes sonorenses y que es por ello que, con gran satisfacción, devuelve un poco de lo mucho que Sonora le ha brindado a lo largo de los años.



GRANITO DE ARENA



Juan Manuel Ley Bastidas puntualizó que aunque 500 cobijas no son la solución para todos los problemas, con ellas podrá dar abrigo a familias que realmente las necesitan y que no tienen cómo adquirirlas.



"En Culiacán cuando baja (la temperatura) a 19 grados ya traemos chamarra, pero aquí sí se pone muy pesado, entonces creo que esto va de alguna manera a ayudar a 500 personas, sé que no es una solución para todos los problemas, pero de algo ayuda", reiteró.



En cuanto a la alianza que Casa Ley forma con DIF Sonora, indicó que se debe a que este sistema tiene identificadas a las personas más vulnerables, además de que está seguro de que la ayuda sí llegará a los sonorenses.



"Sabemos que todas aquellas donaciones que hacemos a través del DIF llegan a donde tienen que llegar, y quien más que la institución sabe de las carencias de la gente y más necesitados en el Estado; estamos encantados de esta alianza y de seguir atendiendo a nuestros clientes", añadió.