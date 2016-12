Los sacan 'goteras' de su pequeña casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La familia Moreno Ozuna perdió todo en un incendio, y después de tres meses, poco a poco vuelven a construir su hogar en la invasión Guayacán.



Por las lluvias que se han suscitado en la ciudad, el agua se les ha trasminado, al grado de que tienen que salirse del cuarto que construyeron, ya que solamente están sobrepuestas las tablas y láminas.



Monse Teresita Moreno Ozuna comentó que después del incendio hicieron un cuarto pequeño con material que le regalaron, pero no han tenido los recursos para terminarlo bien.



"Estas lluvias nos han pegado mucho porque todo se nos ha mojado, lo bueno que mi hermana vive enseguida de mi casa y hemos estado viviendo con ella, pero ya queremos tener nuestra casita bien terminada.



"En el cuartito vivimos mi papá, mi esposo, mis hijas y yo, somos seis en un solo cuartito porque no tenemos para construir uno más grande", destacó.



Alfredo Moreno Aguilar, padre de Monse, dijo sentirse agradecido con los vecinos que les han tendido la mano, pero espera poder construir una casa más grande para su familia.



"Ya no queremos que nos pase lo que ahora, llueve afuera pero también adentro del cuarto, queremos estar un poco mejor, sabemos que es muy difícil, pero sabemos que existe gente muy caritativa", resaltó.