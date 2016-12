Sortea dificultades para sacar adelante a su hija

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de las dificultades de salud que tiene Berta Rodríguez Aboytia, aunado al cuidado de su hija que sufre discapacidad, no deja de trabajar, pues considera que la tiene que sacar adelante.



A sus 62 años de edad trabaja vendiendo fruta en la esquina del bulevar Solidaridad y avenida Yécora, en la colonia Miguel Hidalgo.



Los médicos le diagnosticaron EPOC en un pulmón, por lo que no puede respirar bien y se agita muy pronto al caminar.



"Gracias a Dios mi hermana me dio trabajo en su negocio de frutas pero el doctor me dijo que tenía que descansar, estar en mi casa sin trabajar, pero si no trabajo pues no comemos mi hija y yo", manifestó.