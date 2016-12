Utilizan predio como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Basurero clandestino que persiste desde hace más de un año y se encuentra situado por la calle Flamencos y Félix González Luna, afecta la sanidad de vecinos que radican en la colonia Arboledas.



La acumulación de desechos es originada por habitantes de colonias aledañas a esa comunidad, señaló Jorge Mendívil Verdugo, transeúnte del área.



"He visto a personas de otras colonias que no son de aquí que vienen a tirar escombro y bolsas de basura en unas carretas".



"Ya tiene mucho tiempo que está así y como no hay luz en la noche aprovechan para venir y tirar la basura".



Alberto Vásquez Ortiz, quien transitaba por el lugar, detalló que se requiere mayor vigilancia a ese sector de la colonia para evitar mayor acumulación de desechos.



"Creo que si vienen y multan a los que tiran la basura pues podrían tener vergüenza y así ya no la tiraran aquí", agregó, "nos afecta mucho porque de repente tiran animales muertos y huele muy mal".