Desquicia lluvia a hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Calles inundadas e intransitables, semáforos sin funcionar, baches nuevos y gente aturdida por el denso tráfico, es lo que provocó la lluvia que cayó ayer en Hermosillo.



En un recorrido por la ciudad se pudo observar que los principales afectados fueron los automovilistas, quienes lidiaron con calles encharcadas, donde no sabían si había o no baches y en algunos casos se quedaron "tirados".



En el Centro de la ciudad el agua llegó hasta las banquetas, haciendo que los peatones tuvieran que empapar sus zapatos, además de que a varios comercios se les metió el agua.



Las calles Olivares y Reforma parecían ríos, pues son varios los vados que hay y los carros tenían que ir demasiado despacio.



En las colonias e invasiones donde no hay pavimentación, se hicieron lagunas lodosas, al grado de que los carros difícilmente podían pasar.



Violeta del Carmen Prado, vecina de la invasión Guayacán, manifestó que cada vez que llueve son los más afectados, pues todos los que viven en esa zona tienen casas de cartón, madera y con techos de lona.



"Con estas lluvias nos ha ido como en feria, no ha dejado de llover y ya todo se nos mojó, los carros que a veces vienen a regalarnos cosas ahora no van a poder porque es puro lodazal", destacó.



En algunas avenidas y calles, al Norte de la ciudad, resurgieron baches, y ahora están más grandes que antes, según comentaron vecinos.



A pesar de las lluvias las personas transitaban por las calles con paraguas e impermeable, pero quienes parecían disfrutar el clima fueron los niños, ya que jugaban debajo de la lluvia siempre con una gran sonrisa.