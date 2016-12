Guaymas(GH)

Desde hace dos años Guimel Naely Rubio Morillon empezó a presentar problemas con su vista, pero su oculista le recetó una graduación más alta en sus lentes de contacto y eso aunque le ayudó al principio no solucionó su dificultad.



Su problema de visión se desarrolló muy rápido al grado de perderla casi por completo hace un mes, cuando le detectaron queratocono en ambos ojos, lo que afectó al 100% sus córneas y requiere una cirugía urgente.



En la actualidad la menor de 16 años es estudiante de cuarto semestre del Colegio de Bachilleres de Sonora, en Guaymas y es violinista de la Orquesta Esperanza Azteca.



"Mi familia no tiene dinero para la operación, se necesitan 68 mil pesos para salvar mis ojos, por favor ayúdenme quiero seguir tocando el violín, si pierdo mi vista ya no lo podré hacer", externó."Quiero seguir tocando el violín": Guimel



Antes de enfermarse, la adolescente concluyó su educación básica con un promedio de 9.98 de calificación, y al ingresar a la preparatoria bajó hasta 9.0 porque no distingue todo lo que les explica sus maestros en el pizarrón.



"Hace un mes veo todo muy borroso, no alcanzo a distinguir las cosas, esta enfermedad es algo que llegó a mi vida", puntualizó.



"La gente es muy buena, sus compañeros ofrecerán un megaconcierto para recabar fondos, mientras los niños venden dulces y botean", expresó Nadia Morillon Castro, mamá de Guimel.