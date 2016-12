Rueda el balón bajo el mismo Sol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las canchas en las que Franck Tayou ha forjado su carrera como futbolista son distintas a los campos de Camerún en donde pateó un balón por primera vez, pero la pasión con que lo hace le ayuda a que la añoranza sea más llevadera.Separado por más de 12 mil kilómetros de la tierra en que nació, el ardiente Sol que le acompañaba durante su infancia en África es el mismo que lo recibe ahora en Sonora, tierra a la que llegó hace un año para una nueva etapa en su vida profesional.Franck, actual delantero de Soles de Sonora en la Major Arena Soccer League (MASL), destaca no sólo como líder ofensivo en el equipo, sino como uno de los mejores jugadores de todo el circuito en las últimas dos temporadas.Pero detrás de cada gran jugada en la que el también capitán de Soles se ve involucrado, está la nostalgia por los 10 años en que ha vivido lejos del hogar y de la familia, desde que salió de su país cuando era un adolescente.Antes de emprender el que hasta ahora ha sido un viaje sin retorno fuera de Camerún, sus primeros años transcurrieron entre los juegos de futbol con sus amigos, la escuela y su familia, en un ambiente que describe como muy similar a lo que ha encontrado en México."Es más o menos como aquí, es muy difícil buscar trabajo, hay mucha gente en la calle, muchos niños, más o menos como aquí; por eso cuando yo llegué aquí, al inicio la adaptación fue un poco fácil", asegura.Tenía 16 años de edad cuando él y sus hermanos salieron del país africano para reunirse con su padre, quien ya se encontraba en Estados Unidos; ahí, Franck pudo dar los primeros pasos del que había sido su sueño de niño: Hacer del futbol su modo de vida."Jugué futbol siempre pero nomás en la calle con mis amigos, nada importante, con un club o algo así no, nomás para disfrutarlo."Cuando llegué a Las Vegas, allá el sistema es muy diferente", señala, "si quieres llegar a MLS , que es la Primera División, hay que estudiar y jugar futbol también; fue fácil convencer a mis papás de dejarme entrenar y jugar, porque también la escuela fue importante".Su primer equipo formal fue con la West Virginia University y más adelante comenzó a jugar futbol rápido en Las Vegas, hasta que hace poco más de un año fue llamado para participar en la temporada de debut del conjunto sonorense dentro de la MASL.El camerunés había visitado México en un par de ocasiones por compromisos deportivos, pero la del año pasado fue su primera estancia de tiempo completo, y aunque el clima sonorense no es de su total agrado se siente feliz por estar en un nuevo país."El ‘challenge’ que viene con estar en otra parte del mundo en donde casi no conoces nada de nada, te da la oportunidad de conocer los límites que no sabías que son parte de tu carácter", asevera.Para Franck, aspectos que complican su estadía, como el hecho de ser vegetariano y vivir en un Estado en el que la carne es uno de los alimentos principales, se compensan con otras experiencias como el poder compartir equipo con su hermano Uzi."Es algo muy especial tener a mi hermano a mi lado", externa, "no ves todos los días que dos hermanos jueguen en los mismos equipos y disfruten los mismos momentos, es una bendición que la verdad estoy muy agradecido".Hace un año, el capitán de Soles fue reconocido como el Jugador Más Valioso del torneo y en esta temporada se mantiene como el mejor goleador, una recompensa al trabajo que realiza en el campo pero también al sacrificio que representa estar tanto tiempo lejos de su familia."Salí de mi país a mis 16 años y casi toda mi vida estaba siempre con mi mamá, siempre el niño de la casa, pero me ayudó mucho a ser el hombre que soy ahorita y no tengo dudas de que todo pasa por una razón, y cada día que me acerco a mis sueños yo busco una razón de seguir adelante", dice.Sus entrenamientos, partidos y todo lo que conlleva dedicar su vida al futbol le han impedido volver a Camerún en una década, pero aun así se mantiene en contacto con su mamá, su principal admiradora."Ahorita que los juegos son por Youtube ella puede verlos, entonces es muy padre. Aquí los juegos son a las siete y allá en mi país es como la una de la mañana, dos de la mañana, a veces no puede porque está cansada, pero cuando puede, siempre, siempre apoya", refiere Tayou.En su segundo año en México, el jugador se esfuerza por perfeccionar poco a poco su español, pero tanto la barrera del idioma como la del cambio cultural son superadas fácilmente cuando entra a la cancha y empieza a rodar el balón."Futbol es lo mismo en todas las partes del mundo, nomás la cultura del país (es diferente), pero es casi lo mismo, es así", añade.Es precisamente esta convicción la que le permite soñar con conocer más países y jugar con más equipos. Por ahora, divide su año entre Soles y el club San Antonio, en la United Soccer League."Yo quiero viajar más, quiero vivir en muchas partes del mundo, ahorita estoy aquí en México, pero en dos años a lo mejor me voy allá a Europa o a Argentina, no sé, pero seguro que quiero vivir en todos los lados del mundo", confiesa.Con 26 años de edad, enfatiza que ya tiene sueños cumplidos que podrá contar a sus futuros nietos, como el haber representado a Estados Unidos en el torneo de la Concacaf, una experiencia que nunca olvidar y que lo motiva a apuntar más arriba.Su aspiración es competir en los máximos niveles en México y en Europa, y para ello disputa cada minuto de juego con su mayor esfuerzo, tanto así, que la adrenalina se apodera de él incluso cuatro o cinco horas después de que el partido ha terminado."Es muy especial cuando la gente grita mi nombre, MVP, todo, todo es muy especial", prosigue, "y pues siempre trato enfocado en lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo ahorita es lo que siempre he querido hacer en mi vida, entonces, cada segundo trato de disfrutar y siempre seguir adelante".Pero con todo lo que ha obtenido en lo profesional desde que salió de su país, sin saber que no volvería en al menos 10 años, Franck no se detiene y, a la par de hacer planes para ir a su casa durante el próximo año, también mira hacia el futuro en el deporte que ama."Siempre, es un sueño que no importa lo que te dice la gente, tus papás, tus amigos", subraya, "siempre, si tienes pasión en tu corazón el sueño siempre vive".