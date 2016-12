Una princesa "pasada de copas"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Blanca Cheves es una princesa recién rehabilitada de una vida de excesos y las ingeniosas maniobras que su madrastra malvada hace para que vuelva a recaer en los vicios y así poder apropiarse de los bienes y riquezas que dejara el padre de la protagonista.



Con la nostalgia del clásico cuento de hadas de los Hermanos Grimm, añadido al humor negro de la actualidad y con chistes de adultos, viene a Hermosillo la nueva obra de teatro "Blanca Cheves y sus 7 briagos", que se presentará en Hermosillo el viernes 10 de febrero del 2017 a las 19:00 y 21:30 horas en el Teatro Auditorio Cobach Villa de Seris.



El elenco está protagonizado por Ivonne Montero y Héctor Soberón, con la participación estelar de la primera actriz Lucila Mariscal, Sergio Defassio, Yurem, Luis Arcaraz, Olga Sana, David Vázquez y Amanda Libertad.



BlancaCheves y sus 7 briagos", una obra dirigida por Tony Balardi y producida por Enrique Gou, es una comedia en la que cada uno de los enanos y briagos se adaptan a la personalidad de sus intérpretes, "el borrachín", "el broncudo", "el suavecito", y otros más.



"Se me ocurrió hacer esta parodia, que están de moda, después de la propuesta de mucha gente que me preguntaba en el por qué no hacía algo diferente a la Caravana del Humor, y ahí fue que hice el encargo de la adaptación de esta obra, yo sé que se van a divertir", expresó a la prensa el productor Enrique Gou.



Para Soberón, quien interpreta al príncipe, la primera impresión de la obra no fue de su agrado, pero al leerla y platicar con Gou, se dio cuenta que era una obra divertida y que estaba fuera de los convencionalismos.



Ivonne Montero, quien desde su niñez "Blancanieves" ha sido uno de sus personajes favoritos, al principio también se mostró renuente al saber del proyecto hasta leer el texto y aceptar formar parte de la puesta escénica.



"Blanca Cheves y sus 7 Briagos" es una obra catártica, que promete carcajadas, picardía justificada y diversión al público desde que se abra el telón del Teatro Auditorio Cobach Villa de Seris.



Los boletos ya están a la venta en Sonora Ticket (Plaza Monteverde), Hotel Araiza, Auditorio Cívico del Estado y Ahorro Cel Plaza Sahuaro, con precios de 330, 440 y 550 pesos. Venta en línea en www.sonoraticket.com