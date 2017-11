Lucha Matías por una vida normal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una fractura en el cráneo y dos paros respiratorios, llevaron al pequeño Matías a la sala de terapia intermedia del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES); afuera, su madre permanece en la espera de que el niño mejore.



Ilse Tautime es madre de Matías Moreno Tautime, un niño de 1 año edad que sufrió una caída hace poco más de un mes, cuando se encontraba en Magdalena de Kino, de donde son originarios.



Actualmente ella se hospeda en el albergue del nosocomio donde permanece internado su hijo. Desde ahí, se enfoca en buscar a diario apoyo de la comunidad, pues es mucha la cantidad de pañales y leche que el infante requiere.



"Ya hace un mes que estamos aquí, el niño se cayó y me mandaron para acá porque tuvo una fractura en el cráneo", describió Ilse, "le hicieron tomografías y salió bien, pero después entró en dos paros respiratorios".



Relató que además de dichas complicaciones, Matías tuvo una fuerte infección; después, le hicieron una traqueotomía y una endoscopía, por lo que sus movimientos son limitados y apenas abre los ojos.



"Cuando den de alta al niño va a ocupar un bronco aspirador, aún no saben si podrá tener una vida normal. Ahorita ocupa pañales y leche, y no tengo cómo comprarlos", destacó Tautime.



El menor se encuentra en recuperación en el HIES y aunque está bien, su madre no cuenta con recursos suficientes para comprar lo que requiere para su hospitalización, es por ello que pide el apoyo de la comunidad.