"Vimos la lumbre y en minutos se quemó todo"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La mañana de ayer llegó con tristeza y desesperación para cuatro familias de la colonia Laura Alicia Frías; cuando menos pensaron, sus viviendas se habían convertido en unos cuantos barrotes de pie y el resto en cenizas.



Eran alrededor de las tres de la mañana cuando sintieron que un espeso humo cubría el ambiente, narró la familia Martínez Saavedra, entonces despertaron de golpe y vieron cómo las llamas consumían poco a poco el lecho donde dormían.



"Yo nada más vi la lumbre y agarré a las niñas, y en cuanto salimos de la casa, se quemó todo. Estábamos dormidos cuando pasó, perdimos todo, ropa, papeles; sentí muy feo al ver lo que era, lo que estaba pasando con mi casa", enfatizó María de los Ángeles Saavedra.



Su suegro, Javier Martínez Ramos, también se quedó sin un techo donde dormir. Pero lo más doloroso, relató, fue llegar a su hogar después de una larga jornada de trabajo nocturno y ver que ya no tenía nada.



"Cuando llegué había sucedido esto, sentí tristeza porque uno como puede tiene sus cositas; nos quedamos sin nada, todo se nos quemó, así como me ven es lo que me quedó, estamos muy afectados y ahora otra vez voy a juntar el material de nuevo para poder construir", acentuó.



Con la mirada perdida y secando las lágrimas que rodaron por sus mejillas, los Moreno Bustamante observaron con detenimiento los residuos que quedaron de su vivienda. Ahora, aseguran, sólo tienen el recuerdo de ésta.



"Me siento muy mal, me quedé sin nada, lo que perdí fueron cosas de utilidad, todo el mandado se me quemó, cuando nos despertaron estaba todo en llamas", relató Martha Alicia Moreno, "yo ahí tenía todo en ese cuartito, la mayoría de las cosas, lo único que quedaron fueron fierros".



Las familias que resultaron afectadas tras el siniestro están a la espera de recibir el apoyo de los hermosillenses, ya sea en material para construir de nuevo sus casas, ropa o alimentos.



Si usted está en posibilidad de ayudar a las víctimas de este incendio, puede acudir a la calle Constelación Andrómeda, entre Cygnus y Arroyo, en la colonia Laura Alicia Frías.