Despide fuga de aguas negras fétidos olores

HERMOSILLO, Sonora

Residentes en la colonia Carmen Serdán manifestaron descontento ante el olor fétido que despide una fuga de aguas negras, la cual apareció desde el pasado sábado en la calle Pueblo de Álamos, entre Domingo Olivares y Simón Bley.



Los vecinos externaron que no es una problemática nueva y que la atribuyen, principalmente, a que el sistema del drenaje se encuentre obstruido, ya que es frecuente que se derrame este líquido sucio.



"Este problema ya es viejo, porque a cada rato sale la fuga esa, yo creo que está tapado el drenaje", puntualizó Paola Machado, "es una peste horrible, espantosa, hay algunos que tienen más problemas con esto, porque hasta dentro de sus casas huele mal".



Los aledaños señalaron que el mal olor que se produce hace imposible realizar algunas de las labores domésticas, como lavar la ropa o hacer la comida, ya que es penetrante y muy fuerte.



"Es una peste, estamos desde el domingo marcando (para reportar), pero no nos contestan. No soportamos, todo el tiempo sale esa fuga, no podemos hacer comida, ni lavar, ni siquiera comer por lo hediondo del agua", aseveró Gabriela García.



Las amas de casa demandan la pronta atención por parte de la autoridad correspondiente, pues afirman que ésta debería estar consciente de los daños a la salud que las aguas negras pudieran ocasionar.