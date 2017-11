Exigen mejores prestaciones al Ayuntamiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un ataúd y pancartas, miembros del sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo se manifestaron por segunda día consecutivo frente a Palacio Municipal para exigir mejores prestaciones.



El secretario general, Salvador Díaz Holguín, manifestó que las autoridades municipales han dado largas a la revisión del pliego petitorio de la revisión contractual, pues tienen hasta la próxima semana antes que se apruebe el presupuesto.



"Se nos está acabando el tiempo, están haciendo largas para que no se autorice en el presupuesto del año que entra las cláusulas que pedimos, no quieren sentarse a revisarlo", expresó.



Entre las cláusulas que solicitan está el de mejores salarios, uniformes, herramientas de trabajo, becas y bonos de puntualidad.



Además el sindicato exige que se revise el convenio con Isssteson, pues en caso de no aceptarlo por parte del Ayuntamiento todos los empleados pudieran quedarse sin servicio médico.



Detienen negociaciones



Las revisiones al contrato colectivo no se han llevado a cabo porque un grupo de empleados le solicitó al Ayuntamiento detener las negociaciones hasta que haya una asamblea, aseguró el secretario del Municipio.



Julio Ulloa Girón recalcó que recibieron de parte de un grupo de empleados un oficio donde se les notifica que las cláusulas que marca el pliego petitorio se deben aprobar mediante una asamblea del sindicato con los empleados.



"En el estatuto del sindicato hay una parte que debe de llevarse una asamblea ordinaria donde se aprueba el pliego petitorio, lo único que hicimos fue decirle a Salvador Díaz que primero le responda a sus trabajadores", afirmó.



Las revisiones al contrato colectivo de trabajo entre el sindicato de empleados y el Ayuntamiento culminarán hasta diciembre, por lo que aseguró aún hay tiempo para revisar las peticiones.



En relación a la situación con el Isssteson aclaró que desde el 2009 se tiene el mismo convenio, por lo que esperan poder revisarlo para que se apruebe antes de la fecha límite.



Integran nuevo sindicato



Un total de doce trabajadores fueron los que renunciaron al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo para formar parte del nuevo sindicato, informó Salvador Díaz Holguín.



El líder del sindicato único detalló que aunque el Tribunal de Justicia Administrativa aprobó el sindicato liderado por Jovita Monge, no se preocupan pues el 99% de los empleados apoyan a su organización.



“Nosotros hicimos un trabajo de visitar todas las áreas y el 99% de los trabajadores nos dan su apoyo, son personas que en algún momento contendieron para estar en el comité ejecutivo y la gente no los aceptó, de tal manera que nos tiene sin cuidado”, expreso Díaz Holguín.



Comentó que el nuevo sindicato fue creado por el propio secretario del Ayuntamiento y aquel empleado que desea formar parte de él, deberá acudir personalmente a renunciar a la actual organización.