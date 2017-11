Ratifican multas a camiones que no encendieron aire

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para exigir el pago de las multas aplicadas por no encender el aire acondicionado en verano, ayer la Secretaría de Hacienda inició un operativo de notificación, informó el titular de la Dirección General de Transporte (DGT).



Carlos Morales Buelna indicó que a la fecha se tiene el registro de alrededor de 40 unidades de las diferentes líneas que presentan adeudos correspondientes de manera específica a esas faltas a la Ley de Transporte detectadas en el periodo de mayo a octubre.



Aseguró que el operativo de notificación de multas no implica el decomiso de las unidades y que el servicio de transporte urbano continuará de manera regular en los próximos días.



"Las unidades no salen de circulación, únicamente se les notifica que presentan una multa vencida y se les exige el pago para evitar que se generen más recargos", explicó el titular de la DGT.



En caso de que los concesionarios persistan en omitir el pago de al multa, Morales Buelna dijo desconocer las acciones que implementará la Secretaría de Hacienda para asegurar la recaudación.