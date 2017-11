Una mala noticia recorte de empleados de Ford, afirman empresarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como una mala noticia para la ciudad representa el despido de 600 trabajadores de Ford Motor Company porque el reto que se tiene no es sólo la creación de empleos formales sino mantenerlos, afirmó Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Sonora Norte.



"Porque por un lado anunciamos que generamos diez empleos pero se nos fueron seis, ya netos sólo fueron cuatro", expuso.



Para la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canacope), Mirta Alvarado Verdugo, los trabajadores despedidos pueden ser empleados en la industria aeroespacial y en otro tipo de industria.



"Yo creo que hay trabajo para todos ellos porque están altamente capacitados, traen una buena disciplina y son técnicos y profesionistas que traen un buen nivel", aseguró.



SITUACIÓN EN NOGALES



Al cierre del año, en Nogales no se prevén despidos por parte de la industria maquiladora de exportación.



Genaro Vecerra Álvarez, asistente ejecutivo de la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS), indicó que hasta entonces las maquilas que agrupan no han mencionado de prescindir de trabajadores.



Descartó que el cierre de la planta Ford, en Hermosillo, donde están en un proceso de despido de 600 trabajadores, afecte a Nogales, ya que la mayor parte de sus proveedores están en Hermosillo.



La AMS agrupa a 105 plantas maquiladoras que operan en Nogales y al cierre de este año tabulan 39 mil 800 empleos.



CÓMO HARÁN FRENTE



Con la llegada de las industrias aeroespacial y otras a Hermosillo, la Secretaría de Economía pretende absorber a los trabajadores que serán dados de baja de la Planta Ford, resaltó Jorge Vidal Ahumada.



El funcionario estatal consideró que el despido de 600 trabajadores directos de la ensambladora representa un retroceso en la generación de empleo.



Como parte de la estrategia que realizará el Gobierno estatal para evitar el desempleo, puntualizó que se pedirá al Sindicato Nacional de Ford que estos trabajadores sean recontratados en proyectos nuevos de la empresa.



Explicó que para facilitar la venta de los automóviles de la línea Fussión la ensambladora contempla realizar adaptaciones para que se puedan comercializar como patrullas en las ciudades de Estados Unidos.



Apuntó que en caso de que no se concrete la recontratación de los trabajadores por la misma planta Ford, se buscará colocarlos en empresas maquiladoras que requieran personal con alto nivel de capacitación.