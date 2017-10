Diario de una lucha contra el cáncer: Francisca Silva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fe en Dios, el amor de sus hijos y las ganas de vivir fueron los motivos que impulsaron a Francisca Silva Medina a luchar con determinación hasta vencer el cáncer de mama que padecía.



¿Hace cuánto le diagnosticaron el cáncer de mama y cómo fue que se lo detectaron?



“Fue hace 21 años cuando luego de hacerme unos estudios con el patólogo acudí a consulta acompañada de mi hija Guillermina y fue entonces que me dijo el doctor que tenía cáncer de mama y que me tenían que quitar todo el seno.



“El médico me dijo que necesitaba hacerme la operación, que necesitaba todo mi esfuerzo y que si estaba dispuesta y por supuesto que conteste que sí, estaba de por medio mi vida y no quería que mis hijos sufrieran”, comentó.



¿Qué sintió en ese momento cuando le diagnosticaron y le confirmaron que si tenía cáncer?



“Fue un momento indescriptible sobre todo ver la expresión mi hija como se transformó su cara en el momento en que escuchó que tenía cáncer, eso me conmovió mucho fueron sentimientos encontrados algo muy impactante, difícil de comprender”, recordó.



¿Al momento de saber que tenía cáncer de mama qué le dio la fortaleza para decidir que iba a luchar hasta recuperarse?



“Primeramente mi fe en Dios y segundo lugar el amor a mis hijos eso me hizo entender que tenía que luchar con todas mis fuerzas, tenía que sobresalir de este caso, hacer todo lo posible y así tomamos la decisión”.



¿Qué recuerda sobre el proceso de recuperación, los tratamientos que tuvo que enfrentar para curarse del cáncer?



“Fueron tiempos muy difíciles, luego de la operación no podía mover los brazos, me sometía a terapias que fueron momentos dolorosos, tratamientos de quimioterapias muy pesados de mucho sufrimiento pero tenía que hacerlo.



“Tuve la fortuna de ser intervenida quirúrgicamente por el doctor Lewis, que aparte de ser buen médico es un ser humano extraordinario el habló mucho conmigo, me orientó, me dio fortaleza y con su ayuda y la de Dios primeramente salimos adelante”.



¿Qué le deja esta experiencia de vida a 21 años de haber sido operada de cáncer de mama?



“Yo quisiera aprovechar mi caso para que otras mujeres que pasan por este tipo de problemas de alud, decirles que acudan a realizarse los estudios en ocasiones son dolorosos pero vale la pena luchar por la vida.



“Recordarles a las mujeres que un tratamiento a tiempo significa vida, que no tengan miedo, ahora es más fácil hace 21 años no había tantas organizaciones prestando orientación y ayuda gratuita como en estos tiempos”.



¿El haber vencido el cáncer de mama le cambió la vida?



“Analizando mi experiencia, todo el sufrimiento por el que pase durante el proceso de mi enfermedad yo le pedí al señor todo poderoso mi Dios que me pusiera en un lugar donde yo pudiera ayudar a otras personas.



“Dios me lo concedió me puso de voluntaria en el Club Kiwanis desde hace 17 años en el dispensario médico, ayudo en la Fundación Beltrones con orientación a muchas personas y esto me hace sentir muy satisfecha con la vida”, concluyó.