Son las ruinas de una vivienda la guarida de los malvivientes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Montones de ramas y escombro es lo que hay en una vivienda en ruinas, ubicada sobre la calle Tepic, entre Cabo San Antonio y Cabo San Pedro, en la colonia Internacional, situación que molesta a los habitantes del sector.



Abril Solano, residente aledaña, comentó que los mismos vecinos han intentado frenar el hecho de que las personas depositen desechos en el lugar, sin embargo, quienes viven en otras colonias continúan dejando la suciedad en la construcción.



"Viene mucha gente a tirar la basura ahí, pero no son de aquí de la calle, porque no queremos que siga habiendo tanta suciedad; vienen de otras colonias a echar (basura) y nosotros los corremos, pero de todas maneras la tiran ahí", externó.



Los colonos aseguran que ésta no es la única problemática a la que se enfrentan ante la construcción abandonada, pues otro conflicto que se crea es la reunión de gente que pone en peligro la seguridad de las familias.



"Con lo que sí tenemos problema es con los cholos que se meten ahí a hacer sus fechorías, la basura como sea se junta y se echa en bolsas, pero las personas que se la llevan ahí, son un peligro", aseveró Israel Ocaña.



El también habitante en la Internacional hizo énfasis en que, tanto la basura como el refugio permanente de los "vagos", ha puesto en alerta a todos los vecinos de la colonia, que piden al dueño la limpieza y demolición del inmueble.