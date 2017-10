información relacionada Fotogalería Suben de tono las advertencias a delincuentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al no saber cómo actuar ante la percepción de impunidad y por la inseguridad que se vive en Hermosillo, ciudadanos reaccionan públicamente de manera cada vez más agresiva.



En mayo de 2015 fue cuando se empezaron a formar los llamados grupos vecinales con el fin de combatir a la delincuencia, ya que consideraban que las autoridades de aquel entonces no estaban realizando bien su labor.



Aunado a esta situación, también las primeras mantas de advertencia hicieron su aparición, especialmente en el fraccionamiento Quintas del Sol, donde indicaban a los ladrones: "Te estamos vigilando".



Con ayuda de las redes sociales, esta nueva modalidad de enfrentar al crimen se hizo viral y poco a poco los ciudadanos comenzaron a crear más grupos de vigilancia en las colonias, ya que al parecer la "rebelión vecinal" estaba dando buenos resultados.



Al entrar la nueva administración, el Ayuntamiento se unió a la creación de estos grupos, pero de una forma mejor estructurada, organizada y sobre todo "legal", que contaría con el apoyo de las corporaciones policiacas y serviría para recuperar al "Hermosillo seguro".



LUCHA CONSTANTE



Desde entonces ha sido una lucha constante entre autoridades y la delincuencia, ya que además de que los homicidios dolosos aumentaron, al igual que la venta y consumo de drogas, también aumentó la percepción de inseguridad.



Los robos a casa habitación y robos a vehículo han sido un problema desde entonces, y el enojo de las personas y la desesperación por no saber cómo reaccionar o a dónde acudir cuando se es víctima de algún delito sin que los hagan perder el tiempo, se ha visto reflejado en los mensajes.



"Ya estamos hartos, por eso es que ahora no nos vamos a dejar, por lo menos a mí me han robado varias veces, se robaron el pick up de mi esposo y la batería del carro de mi hijo, y las autoridades ni se paran cuando les llamas, algo tenemos qué hacer, ni modo", expresó una vecina de la colonia El Mariachi.



Con la leyenda: "Te voy a agarrar y no te voy a entregar rata; te voy a cortar las manos", afectados de la colonia Camino Real lanzaron una señal de advertencia a sus victimarios, quienes violentamente los despojaron de sus pertenencias y aseguraron que las autoridades no resolvieron el problema.



OFRECEN RECOMPENSAS



La ira provocada a consecuencia de los actos delictivos, hace que los mensajes sean cada vez más severos y dramáticos, y en algunos hasta se ofrecen recompensas para quien entregue "vivos o muertos" a los responsables, como en el caso de un residente de El Choyal.



"Recompensa 10 mil pesos en efectivo a quien entregue los bienes sustraídos y a los ladrones vivos o muertos, que robaron hoy por la madrugada este hogar", señala el anuncio que abarcaba toda una pared de la vivienda afectada y que fue publicado el pasado 21 de septiembre.



Aunque la estadística proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública demuestra que en comparación al año pasado, los robos a casa habitación han bajado considerablemente, Hermosillo es el municipio de mayor incidencia en el Estado.



En el período de enero a agosto de este año, se denunciaron ante las autoridades 240 robos de vivienda, mil 248 menos delitos que en 2016, y el Poblado Miguel Alemán encabeza la lista de los lugares donde se comete más este delito.