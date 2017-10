Forja médico su camino en la Casa San Vicente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El médico se recuerda en medio de la Casa San Vicente, a finales de los años cuarenta, recorriendo ese espacio dedicado a la atención de pacientes con tuberculosis; allí, frente al azote de esta enfermedad, fue donde él forjó el inicio de su camino como especialista en éste y otros padecimientos pulmonares.



"Para mí, esos años fueron inolvidables, puedo decir que irrepetibles", narró José Jesús Contreras Carranza, "la Casa San Vicente empezó a crecer con dos quirófanos, trabajábamos durante toda la semana… en estos momentos (ese trabajo) se puede seguir a través de otras instituciones que ya tienen muy adelantado su programa".



El médico neumólogo hoy tiene 95 años de edad, de los cuales ha dedicado 70 al servicio de los sonorenses; don Jesús es a quien honra el Colegio Médico de Hermosillo, como el primer médico en obtener un reconocimiento de esta talla.



"No son mentiras si digo que son la parte completa de mi vida, he encontrado la felicidad que no se puede encontrar de otra forma y, por lo tanto, le doy gracias a Dios de que me haya permitido seguir los pasos que se me han marcado", contó el homenajeado.