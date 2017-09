Pasa el susto y ayudan a damnificados

TIJUANA, Baja California(GH)

Momentos de caos e in- certidumbre vivieron las bajacalifornianas Karla Enríquez, Carolina Benítez y Sofía Chagoyán tras el sismo ocurrido el 19 de septiembre, pero eso no les impidió horas después brindar ayuda a las perso- nas necesitadas.Las cachanillas trabajan juntas en un edificio ubicado en la colonia Con- desa, en donde horas antes habían realizado el simulacro que como cada año se realiza en todo el país en conmemoración del terremoto de 1985.A las 13:00 horas bajaron del lugar para dirigirse a comer sin pensar que catorce minutos después estarían viviendo el terremoto que derrumbaría decenas de edificios, escuelas y hospitales.“Yo no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que volteé a ver nuestro edificio que se hacia como resorte”, comentó Enríquez.Gracias al simulacro que llevaron a cabo dos horas antes sabían cuál era el punto de encuentro.Lo más traumático, dijo de la experiencia, fue ver cómo el lugar donde trabajan se movía fuertemente con varios de sus amigos en el interior.“Sentí que el mundo se iba a acabar, fue horrible, porque estábamos en medio de todo, sentimos como no cayó el polvo de que algo se cayó y gente gritaba que iba a explotar un edificio”, narró.Media hora después del hecho, en una de las vialidades cercanas gente salió corriendo gritando que había una fuga de gas y que iba ex- plotar un edificio.Mientras que Carolina describió el hecho como un caos, ya que permanecieron incomunicadas por varias horas sin saber que es lo que estaba pasando en la ciudad, por lo que estaba en estado de “shock”.Al ver la situación las tres acudieron al Parque México para apoyar con hacer sándwiches, organizar comida y recibir víveres de la ciudadanía.“Primero fue la gente la que empezó ayudar, los primeros víveres que estaban ahí eran para Oaxaca”, dijo Enríquez. Benítez agregó que de la nada empezaron a llegar carritos del súper de comida para los rescatistas, ya que a dos cuadras colapso un edi- ficio.“No había hecho tantos sándwiches en toda mi vida, la solidaridad en ese momento, todo mundo ayudando sin importar la clase social, fue una experiencia muy bonita como todos fuimos parte de la cadena humana”, manifestó Benítez.Ya para ayer, paulatinamente regresa la normalidad en la Ciudad de México; ellas ya están de vuelta tra- bajando, sin embargo el miedo persiste.“No podíamos dejar de abrazarnos porque todo se movía y buscar un punto en dónde estar a salvo, porque tú crees que ese momento nunca va parar”, recordó Chagoyán.El miedo sigue estando presente ya que trabajan en el onceavo piso y cualquier movimiento piensan que es otro sismo. Debido a que no hubo servicio telefónico, las redes sociales fueron las que dieron las noticias, especialmente el Facebook, ya que a una de ellas se le ocurrió hacer un “post” en donde decían que estaban bien.