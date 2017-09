Sufre por sismo, hoy da la mano a damnificados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En cada caja de cartón, Rufino empaca un poco de esperanza entre la ropa: Separa las tapas, mete en una bolsa las prendas dobladas junto a sus deseos, para que los afectados por los recientes sismos logren salir de esta cuanto antes.



Rufino López es de Chiapas. Tiene 40 años y desde los 18 trabaja en los campos agrícolas cercanos a Hermosillo y, desde hace unos días, es voluntario en Banco de Ropa de Hermosillo, donde colabora en el armado de los mil 200 paquetes que serán enviados a Morelos y Puebla.



Rufino vivió el sismo. Era la noche del 7 de septiembre, la última en Tapachula con su familia, antes de regresar a Sonora luego de unas vacaciones de dos meses; el estremecimiento de la tierra los agarró dormidos.



"La verdad, se sintió muy feo; a muchos compañeros (del campo) les tocó que se dañaran sus casas. Esto es cosa de la naturaleza, ni modo, pero allá están pasando las réplicas y van a seguir… dicen las noticias.



Mi familia está bien, pero siempre estoy aquí con la pena de ellos… porque allá los temblores siempre pasan de noche y me preocupo; por mi esposa, mis hijos y mis papás", dijo Rufino con la mirada baja, "me da tristeza porque deja uno a su familia y, Dios no quiera, les llegue a tocar como en México, Oaxaca o Puebla".



Junto a él, laboran con esmero otros ocho hombres trabajadores del campo La Cuesta, ubicado en las cercanías de Pesqueira, donde pausaron sus actividades cotidianas en la pizca y empaque de pepino, para ayudar al Banco en colaboración con la Fundación Alta.



"Estamos bien contentos y orgullosos de que entre los compañeros estamos haciendo nuestro trabajo", dijo Rufino, "nos sentimos a gusto aquí acomodando la ropa; somos de Chiapas, Oaxaca y Morelos, ya nos conocemos desde hace rato en el campo, cada temporada trabajamos juntos, pero ahora aquí estamos y vamos para adelante".



Invitan a apoyar



Banco de Ropa de Hermosillo I.A.P. invita a la comunidad a donar ropa y cobijas que llegarán a las comunidades más afectadas por los recientes sismos; además, solicita apoyo en los turnos de armado de cajas hoy sábado en horarios de las 08:30 a las 16:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas.



Lo recaudado se sumará a las 10 toneladas con las que actualmente se cuentan, y serán enviadas entre el domingo y lunes próximos en colaboración con Banco de Alimentos de Hermosillo I.A.P. y Fundación Alta.