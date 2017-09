Auto de Coca -Cola "cae" en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La hermosillense Salma Paloma Guevara Moreno es la afortunada ganadora de un automóvil 100% eléctrico de la promoción EcoTapa Ciel, de la compañía Coca-Cola.



En un día de intenso calor, Salma Paloma llegó a un establecimiento a comprar, como de costumbre, agua Ciel; ahí mismo se enteró de la promoción en la que podía tener la oportunidad de ganarse un auto nuevo y tal fue su suerte que la botella que tenía entre sus manos era la que tenía el gran premio.



"Ahora que ya está el carro aquí ya lo creo, mi plan es usarlo porque no tenía auto y lo usaré para la universidad. Me siento muy afortunada y muy feliz porque no creía en esto" mencionó Salma Paloma.



Agustín Saucedo, director de zona Pacífico Norte de Coca-Cola, invitó a la comunidad a creer y seguir participando en las promociones que la familia Ciel tiene para sus consumidores.



"Era una promoción de Ciel a nivel nacional y aquí en Hermosillo cayó uno de los premios más importantes, que fue el auto eléctrico; la invitación es que sigan consumiendo Ciel porque es un gran producto. Vamos a seguir teniendo otras actividades y lo que buscamos con esto es premiar precisamente el consumo de una gran marca", destacó.



La fortuna de ganar premios está al alcance de todos los consumidores de la marca Ciel, el agua embotellada perteneciente a la familia Coca-Cola.