Vive de manera distinta sismos del 19 de septiembre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De dos maneras distintas el comandante de Bomberos de Hermosillo, Rodolfo Barroso Herrera y Cairo, vivió los sismos que afectaron a estados del Sur del País la misma fecha, con 32 años de diferencia.



El 19 de septiembre de 1985, Rodolfo Barroso tenía 10 años y desayunaba para irse a la primaria, en un departamento ubicado en el cuarto piso de una unidad habitacional en Atizapán de Zaragoza cuando comenzó el sismo.



Eran las 07:17 horas, las cosas comenzaron a moverse y su reacción fue bajar las escaleras, pero a medio camino regresó y se aferró a las piernas de su madre, quien trataba de detener una vitrina para que no cayera.



"Ese día para mí transcurrió normal, mi madre me envió a la escuela, andaba en el área del centro y se encontraba una hermana y un primo, pero para la réplica de la tarde era un pánico total, se evacuaron todos los edificios", platicó.



A pesar de su corta edad en aquel entonces, el ahora comandante de Bomberos de Hermosillo recuerda todo perfectamente, cómo la información fluía más lenta que ahora, pero el pánico colectivo crecía conforme pasaban las horas.



Su familia salió ilesa de aquel episodio, pero conocidos, amigos y personas cercanas, perdieron la vida, las réplicas continuaron por varios días y el temor de la gente siguió por varios meses.



El caos y dolor que dejó en la población fue mayor; el ahora comandante de Bomberos y su familia vivieron los siguientes meses asustados, a la expectativa que un incidente como aquel volviera a suceder.



"Al paso de los meses dormíamos o medio dormíamos vestidos y hasta con los zapatos puestos, a la expectativa, cualquier ruido o movimiento que nosotros creíamos nos generaba esta situación y eso continuó por dos años", comentó.



Esa experiencia les cambió la vida, sobre todo por el temor de que volviera a suceder, por lo que su madre decidió trasladarse a la capital sonorense, dos años después.



Eligió una profesión que le permitiera ayudar a los demás y en la que lleva 24 años.



"No podría asegurar que fue algo que me haya ligado a, pero tenía una salida súbita de una situación de desastre tan grande en magnitudes, no dudo que parte de eso haya formado mi carácter y haya hecho que yo siguiera por este rumbo", expresó.



32 años después



El sismo del pasado martes ocurrió exactamente 32 años después, y aunque ahora se encuentra a cientos de kilómetros de distancia, el dolor y los recuerdos se hacen presentes para el comandante.



Barroso Herrera y Cairo afirmó que los familiares que aún conserva en la Ciudad de México están bien después del segundo sismo, pero las historias de rescatistas y sobrevivientes le hacen reafirmar el gusto por su profesión.



"Tengo familiares allá, ahora es diferente, es una situación personal e institucional, mi familia ya nos avisó que está bien, pero cuánta tanta gente no", dijo.



"En ese entonces como hoy se siguen escuchando esos rescates que los llaman milagrosos", expresó, "estoy seguro que mis hermanos del Sur estén con todo el ímpetu y ganas de seguir buscando hasta la última víctima, eso sentimos como bomberos".