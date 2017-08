Reportan fuga de aguas negras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mal olor que despide una fuga de aguas negras ubicada en Periférico Norte entre calle Uno y Dos, en la colonia Jesús García, tiene molestos a trabajadores del lugar quienes aseguran que el problema de derramamiento de aguas negras es añejo.



Manuel Espinoza, trabajador cercano al sitio, comentó que la fuga de drenaje constantemente brota en la calle, donde trabajadores de Aguah han arreglado el derrame al menos tres veces.



"Esa fuga es vieja, la han arreglado como unas tres veces y vienen los de agua de Hermosillo cada 15 días y aún no queda, y es de cada rato, la arreglan y a la semana o a los días vuelve a salir, la verdad sí está muy fuerte el aroma", dijo Manuel Espinoza.



Apesta más cuando hace mucho calor, aseguró Regina Gómez, trabajadora cercana a la fuga, quien añadió que tienen que sacarle la vuelta al agua para no ser mojados debido al tráfico constante de la vialidad.



"Hay veces que tenemos que pasar y tenemos que alejarnos mucho de la banqueta porque pasan volando los carros y nos tiran el agua sucia, a mí ya me tocó que me bañaran, la verdad que es una lata que esté pasando esto".



Ante la situación, los trabajadores solicitaron a Agua de Hermosillo la reparación de la fuga de aguas negras la cual volvió a surgir hace una semana.