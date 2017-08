Podrían cerrar en su totalidad el Mercado Municipal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Unidad Municipal de Protección Civil aseguró que si los locatarios no presentan un plan técnico estructural de uno de los accesos del Mercado Municipal, podrían cerrarlo en su totalidad.



Guillermo Moreno Ríos, director de la UMPC, informó que desde el 9 de agosto se cerró el acceso al Mercado por la calle Elías Calles y Matamoros debido a que presentaba grietas y se encontraba en riesgo de caer.



"Se presentó un reporte, se acudió y se sostuvo reunión con la presidenta de los locatarios del Mercado, se observan grietas considerables, por lo que como medida de seguridad se suspenden actividades de dicho acceso", agregó.



Los locatarios del Mercado pidieron una prórroga de 20 días para presentar este plan, pero hasta la fecha Protección Civil no ha recibido ningún plan o información oficial de que los trabajos hayan comenzado.



"Pidieron ellos un prórroga de 20 días y nosotros se las dimos, si ellos no presentan una solución, vamos a suspender por completo el Mercado Municipal, están en tiempo para presentarlo, pero no tenemos conocimiento de que lo hayan hecho", explicó.



Moreno Ríos detalló que los locatarios tienen que entregar un plan técnico estructural a Protección Civil y ellos turnarán la obra a Cidue para que se realicen las adecuaciones necesarias, pero por el momento el acceso está cerrado de manera preventiva.



"Están aún dentro de los términos, una vez que entren los de Cidue nosotros retiramos la provisión de que estemos en el área, y claro que representa un riesgo por eso tenemos cerrado, todos seríamos responsables en caso de que sucediera un accidente", indicó.



En días pasados el director de Infraestructura de la Cidue, Gerardo Togawa, aseguró que se habían colocado andamios en este acceso, pero no habían iniciado con las obras de reparación que podían costar cerca de 300 mil pesos.



Se solicitó su versión del tema a Migdelina Castillo, presidenta de locatarios del Mercado Municipal, quien indicó que para este miércoles emitiría más información de la situación.