Contará preescolar con energía eléctrica

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde el 9 de junio el preescolar Emiliana de Zubeldía, ubicado en la colonia Las Isabeles, ha tenido problemas con el suministro de energía eléctrica, por lo que a partir de este martes fue colocada una planta provisional.



La directora del plantel, Nahita Ruiz señaló que la planta fue colocada por la Secretaría de Educación y Cultura de forma provisional pero los maestros y directivos exigen una solución definitiva al problema.



"Ahorita no tenemos luz pero la SEC nos mandó esta planta mientras se busca la manera de tener o construir una subestación eléctrica, ya se habló con los padres y esa es la solución por el momento", comentó.



Dos semanas antes de culminar las clases, la docente explicó que la Comisión Federal de Electricidad estuvo haciendo las conexiones, pero a los días ya no obtuvieron respuesta por parte de ellos debido a que era demasiada carga para abastecer al plantel.



La directora detalló que en vacaciones se hicieron arreglos en el cableado eléctrico, cambio de mufa, entre otras reparaciones para el inicio de clases por lo que están a la espera de una respuesta definitiva.



Alrededor de 85 menores y 10 personas, entre directivos y docentes, quienes acuden diariamente a este plantel, por lo que esperan respuesta definitiva por parte de la CFE y la SEC.



La jefa del sector, Lucy Vizcarra, indicó que se colocará un cerco de malla ciclónica para evitar que los menores se acerquen a la planta y de esta forma evitar accidentes.



"Había estado cuidando el intendente que los niños no pasaran al otro lado, pero por mayor seguridad vino personal de la SEC para colocar el cerco", comentó.



Hasta el momento, las autoridades del preescolar desconocen el tiempo exacto en el cual se podrá tener una subestación o estar nuevamente conectados al sistema eléctrico.