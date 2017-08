Su destino era ser bombero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque su propósito no era convertirse en "apagafuegos", el formar parte como voluntario del Cuerpo de Bomberos en Benjamín Hill y prestar servicios que le marcaron la vida, fue el motivo para que Carlos Luis Ruiz Serrato eligiera esta carrera.



Reconocido como el Bombero del Año 2017, Ruiz Serrato, inició como voluntario a los 16 años, la estación de bomberos estaba detrás de su casa y al escuchar la sirena tenía que brincar bardas para llegar y atender el llamado.



"Al principio no me miraba como bombero porque nunca estuve cerca de uno o lo que hacía, cuando yo ingresé a hacer mi servicio social a Bomberos ahí me di cuenta de que en verdad me gustaba, tenía vocación y me gustó ayudar a otras personas de mi pueblo", dijo.



Desde hace nueve años Carlos Luis se trasladó a la capital sonorense a estudiar la carrera técnica de Paramédico en la Universidad Tecnológica de Hermosillo y fue cuando ingresó de planta al Departamento de Bomberos.



Después de varios años de estudio y de abandonar la carrera en una ocasión, regresó a estudiar y se graduó como Licenciado en Protección Civil, actualmente es especialista en atención de accidentes.



Entre los servicios que le marcaron la vida fue cuando atendió un camionazo donde murieron cuatro estudiantes, además de ser parte de los bomberos que apoyaron en la tragedia de la Guardería ABC.



"El primer servicio al cual acudí fue un camionazo de la Universidad de Chapingo, fallecieron cuatro personas, yo tenía muy poco conocimiento de primeros auxilios y accidentes y me conmovió mucho ayudar a una persona que tenía prácticamente el camión en la pierna", platicó.



Carlos Luis pertenece a la Estación Centro y forma parte del equipo de rescate pesado.