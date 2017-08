Montaña de basura brinda mal aspecto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una montaña de basura es la que se puede observar cerca del estacionamiento del gimnasio Ana Gabriela Guevara por el bulevar Xólotl en la colonia Los Altares, donde vecinos aseguran que siempre se puede encontrar basura en el lugar.



"Tiene más o menos cuatro meses así", aseguró don Víctor González, quien también comentó que son personas de otras colonias del sector quienes han aprovechado para tirar la basura ahí.



"Esa basura vienen y la tiran las personas de las colonias cercanas y ya les he dicho a quienes vienen con su basura aquí que no la tiren ahí porque le da muy mala imagen, pero les vale la verdad", mencionó.



El afectado mencionó que la basura que hay en el sitio le ha acarreado mal aroma y fauna nociva al negocio de mecánica que se encuentra a escasos metros de la basura.



"Está muy mal que la gente deje basura ahí y es que a mi negocio me ha acarreado muchos moscos, cucarachas y arañas, además del mal aroma que tengo que aguantar cuando estoy trabajando".



El trabajador solicitó al Ayuntamiento de Hermosillo recoger la basura, pues además de estar generando insectos y mal aroma, da mal aspecto al gimnasio sobre el bulevar Xólotl.