Detectan mal olor en agua potable

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Transparente pero con un extraño olor es como sale el agua potable que surte a vecinos de la colonia Urbi Villa del Rey etapa uno, quienes reportaron que huele a hierro y drenaje y que lleva alrededor de cuatro días el problema.



Vecinos comentaron que el fuerte olor que despide el agua se queda impregnada en la piel al momento de bañarse o de realizar diferentes tareas del hogar, como lavar ropa, trastes y preparar alimentos.



"El agua no sale sucia, sale cristalina", fue lo que comentó Karen Zulema Juárez, habitante afectada, quien fue una de las primeras vecinas de la colonia en percatarse sobre el mal olor del agua potable.



"Yo fui con mis vecinas para ver si ellas también habían notado el olor que sale del agua y resulta que sí, somos varios los que sabemos del problema porque cuando te bañas la peste se queda impregnada en la piel, pensamos que a lo mejor se filtró el drenaje", mencionó.



Otra de las vecinas afectadas es la señora Alma García, quien se percató del problema al momento de estar lavando los trastes, pues aseguró que sus manos quedaron impregnadas.



"Tengo días oliendo el agua así y lo más raro es que el agua sale limpia, a mí las manos me quedan oliendo mal porque lavo los trastes, tiene un aroma muy raro como a hierro o drenaje, no se si sepa mal, pero sí es un problema", aseguró.



Susana Vera Sánchez comentó que el agua puede representar un problema grave de sanidad, pues aún hay personas en la localidad que beben agua del grifo.



"Lo que hemos platicado los vecinos es que si se filtró agua de drenaje a la potable va a ser un problema muy grave de sanidad, porque pues aquí hay gente que aún toma el agua directo de la llave, la gente se va a enfermar".



Se solicitó la versión de Agua de Hermosillo, pero al cierre de edición señalaron que se encontraban haciendo un recorrido por la zona para identificar el problema que reportaron vecinos.