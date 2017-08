Entrega el "Maloro" obras de recarpeteo de tres colonias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Hasta las casas cambian, ahora se puede jugar, andar en patineta o bicicleta", dijo la señora Celia Escobar, vecina de la calle Félix Soria que fue recarpeteada por el Gobierno municipal al igual que cinco vialidades más, con una inversión de más de 17 millones de pesos.



Este martes, el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta entregó obras de rehabilitación de pavimentos de importantes tramos de las calles Revolución, Concepción L. de Soria, Félix Soria, Zacatecas, Tamaulipas y Puebla, que representa en conjunto una extensión de más de 44 mil metros cuadrados de carpeta, en beneficio directo a 100 mil habitantes de las colonias San Benito, Modelo y 5 de Mayo.



"Maloro" Acosta, acompañado por funcionarios municipales y los diputados Kitty Gutiérrez Mazón y Ulises Cristópulos Ríos, se reunió con los vecinos de la calle Félix Soria, entre Aguascalientes y Nayarit, para hacer entrega formal de la vialidad, con el simbólico corte de listón.



Los beneficiados directos agradecieron al presidente municipal el embellecimiento de su colonia a través de los trabajos de recarpeteo realizados.



Al igual que Celia Escobar, los señores José Pedro Márquez y María Luisa Enríquez señalaron que hace más de 30 ó 40 años no se rehabilitaban las calles de su colonia, únicamente se tapaban los hoyos, pero la superficie quedaba "boluda".



"Estamos muy agradecidos, la verdad es que hacía años 35 o 40 años que esta calle no se le daba servicio, ahora lo hicieron muy bien y nos consta, parece de primer mundo", argumentó María Luisa Enríquez.



Al platicar con los vecinos, "Maloro" Acosta indicó que en dos años se ha avanzado mucho en materia de rehabilitación de calles, que junto con la modernización de alumbrado público, brindan una mayor seguridad a los hermosillenses y visitantes.



"Nosotros tenemos que enfocarnos con mucho más optimismo y esperanza, sabemos que hay muchas problemáticas en cada colonia y en cada familia, pero si nos concentramos en la problemática en lugar de las soluciones, en verdad no avanzamos ni evolucionamos", apuntó el presidente municipal.